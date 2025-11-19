Secuestran al hijo del cantante Giovanny Ayala junto a su manager en vía Popayán-Cali

A las 9:00 de la noche del pasado miércoles 18 de noviembre el hijo del cantante de música popular Giovanni Ayala, Miguel Ayala, también artista, se movilizaba por la vía Popayán- Cali, cuando fue interceptado por hombres armados que iban a bordo de dos carros y una motocicleta.

Los hombres se llevaron al cantante y a su manager sin rumbo conocido.

Le puede interesar: Mamá de Lyan Hortúa rompió el silencio: reveló detalles del secuestro y liberación en Jamundí

Hay que decir que el artista Miguel Ayala había realizado una presentación en el corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, Cauca, el pasado fin de semana.



Se conoció que, donde se presentó el joven a cantar, es una zona que controla 100% la guerrilla. En ese sector actúa el Frente Dagoberto Ramos.