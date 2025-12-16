En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / En Bogotá se roban nueve carros cada día, según la Dijin: así fue megaoperativo de recuperación

En Bogotá se roban nueve carros cada día, según la Dijin: así fue megaoperativo de recuperación

Seis personas capturadas, 15 automotores recuperados y una afectación económica cercana a los $4.500 millones dejan 13 allanamientos en Barrios Unidos y Los Mártires.

Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

