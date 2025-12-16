En Bogotá se roban nueve carros cada día, según la Dijin: así fue megaoperativo de recuperación

La Dijín de la Policía llevó a cabo 13 diligencias de registro y allanamiento en inmuebles ubicados en las localidades de Barrios Unidos, en los sectores de La Paz y 7 de Agosto, y en Los Mártires, específicamente en el sector de La Favorita. Durante la operación fueron capturadas en flagrancia seis personas vinculadas al hurto de automotores.

De manera simultánea, las autoridades lograron la recuperación de 15 vehículos reportados como robados, entre ellos 11 automóviles, dos motocicletas, un camión y un bus, los cuales eran utilizados para actividades ilícitas o desmantelados para la venta de sus piezas.

También se recuperaron e incautaron 830 autopartes, entre ellas 86 sistemas eléctricos de ignición, 16 motores de motocicletas y 324 puertas de automóviles. Este resultado permitió, de acuerdo con las autoridades, una afectación económica estimada en aproximadamente $4.500 millones de pesos, “debilitando de forma significativa la estructura financiera de las organizaciones criminales dedicadas a este delito”.

Las investigaciones revelaron un sofisticado mecanismo de operación. En varios locales comerciales, los capturados habrían adaptado ascensores de carga para trasladar motocicletas hurtadas a pisos superiores, donde eran desarmadas. Posteriormente, las piezas eran movilizadas a otras edificaciones para su almacenamiento y comercialización en locales abiertos al público, una estrategia que les permitía dar apariencia de legalidad a la actividad ilícita.



Como parte de esta ofensiva, las autoridades avanzan en un proceso investigativo de extinción de dominio contra un reconocido establecimiento comercial que, según las pesquisas, estaría presuntamente vinculado con estas prácticas ilegales.

Así está el panorama de robos de carros en Bogotá

En el balance general de 2025, Bogotá registró 3.099 vehículos hurtados, lo que equivale a un promedio de nueve casos diarios. Frente a un parque automotor estimado en dos millones de vehículos, la tasa de hurto se ubicó en 155 casos por cada 100.000 automotores, una reducción del 22,1 % frente al año anterior, cuando la tasa alcanzaba los 199 casos.

Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores Foto: suministrada

Más de 1.000 vehículos recuperados en Bogotá

En materia de recuperación, durante el mismo periodo se lograron recuperar 1.047 vehículos, equivalentes al 33,8 % del total de automotores hurtados, con un promedio de tres recuperaciones diarias.

Publicidad

Las seis personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien avaló la legalidad de las capturas y de las incautaciones realizadas. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos, de acuerdo con su presunta responsabilidad, por los delitos de receptación; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y falsedad marcaria.