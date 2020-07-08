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Dijín

Arma traumática.
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“Un arma disuade a los delincuentes”, dice exdirector de la Dijin

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‘La Plancha’, señalada por el homicidio de intendente de la Sijín en Ciudad Bolívar, según Mebog

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“Había intenciones de rescatarlo”: director de la Dijín por operativo para extraditar a ‘Pipe Tuluá’

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Relevo de mandos clave de la Policía: cambios en Dijín y Antinarcóticos

Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores
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En Bogotá se roban nueve carros cada día, según la Dijin: así fue megaoperativo de recuperación

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Dijín sobre captura de Carlos R. González en Nicaragua: no hay voluntad de país pese a circular roja

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