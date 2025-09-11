Confirman movimientos en altos mandos de la Policía: hay nuevo director de la Dijin

El director general de la Policía, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció la segunda fase de designaciones estratégicas que buscan fortalecer la operatividad, la prevención y el control institucional en los territorios.

De acuerdo con el general Triana, los cambios obedecen a un análisis de la trayectoria, la formación y el perfil profesional de los oficiales seleccionados, con el objetivo de reforzar áreas neurálgicas en la lucha contra delitos de alto impacto y mejorar la presencia policial en el territorio.

En esta nueva fase, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria asumirá la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), mientras que el coronel Édgar Andrés Correa Tobón fue designado como director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), una de las dependencias más sensibles en la lucha contra las economías ilegales que financian a estructuras criminales.

En el plano territorial, la coronel Rocío Milena Melo Puerto asumirá el mando del Departamento de Policía Caldas, convirtiéndose en una de las mujeres oficiales con mayor responsabilidad dentro de la institución. En el suroccidente del país, el coronel Germán Alonso Manrique Cornejo será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, mientras que el coronel Gerson Bedoya Piraquive estará al frente del Departamento de Policía Cauca, una de las regiones más complejas por la presencia de disidencias y estructuras armadas ilegales.

Finalmente, el coronel Paulo Javier Galindo Valencia fue nombrado comandante del Departamento de Policía Casanare, zona clave en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. “Con estos movimientos, la Policía Nacional busca reforzar su presencia en territorios estratégicos y afianzar la capacidad de investigación frente a delitos que van desde el secuestro y la extorsión hasta la acción de grupos armados organizados”.