Plan Éxodo de Fin de Año: así funcionará el Pico y Placa Regional comenzando enero de 2026

Desde antes del 25 de diciembre, y ante el alto flujo vehicular por las principales salidas de Bogotá, la Alcaldía Mayor puso en marcha el Plan Éxodo para quienes salen o regresan a la capital después Año Nuevo. La ciudad se prepara para uno de los fines de semana con mayor movimiento en las vías, justo cuando miles de personas viajan para pasar las fiestas fuera de Bogotá o retornan tras los encuentros familiares.

La Secretaría Distrital de Movilidad activó un dispositivo en vía que combina control, pedagogía y gestión del tráfico. Cerca de mil personas, entre Agentes Civiles de Tránsito, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, están desplegadas en distintos puntos de la ciudad para atender novedades, ordenar la movilidad y reducir riesgos en corredores estratégicos, centros comerciales y zonas de alta afluencia.



Así funcionará el Plan Éxodo

Plan Éxodo en Bogotá X: @TransitoBta

Para este fin de semana se proyecta el ingreso de más de 860.000 vehículos y la salida de otros 870.000. Ante este panorama, el Plan Éxodo contempla la operación de 200 unidades en los nueve corredores de entrada y salida de Bogotá, además de 80 puntos de control en vía y siete puntos exclusivos para verificar el cumplimiento del Pico y Placa Regional.

Como parte de las medidas, se ajustaron los tiempos semafóricos en accesos con alta demanda vehicular y se reforzó la presencia de gerentes viales. También se activaron estrategias especiales como la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en coordinación con el municipio de Soacha, y el reversible en la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183, con el objetivo de facilitar el retorno a la ciudad en las horas de mayor congestión.



Estas acciones buscan mejorar la circulación, reducir los tiempos de viaje y prevenir incidentes en un fin de semana marcado por el regreso masivo de viajeros.

Medidas de pico y placa, horarios y cómo funciona

Durante la temporada decembrina, el pico y placa en Bogotá ha operado con normalidad, salvo dos excepciones puntuales. Tal como ocurrió el viernes 26 de diciembre, el viernes 2 de enero también se levantará la restricción para los vehículos particulares.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que el Pico y Placa Regional únicamente aplicará el lunes 12 de enero de 2026. Ese día, entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placa par, mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. lo harán los de placa impar.



Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades reiteran la importancia de planear los desplazamientos con anticipación, revisar el estado mecánico del vehículo y respetar las normas de tránsito. Entre las principales recomendaciones están:



Usar siempre el cinturón de seguridad.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Respetar los límites de velocidad.

Evitar estacionar en lugares prohibidos.

Desde la Secretaría de Movilidad insisten en que una movilidad más segura depende, en gran medida, de decisiones responsables al volante, especialmente en un fin de semana en el que Bogotá estará en pleno modo retorno.