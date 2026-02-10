Arranca la fecha 6 de la Liga BetPlay: dónde ver EN VIVO los partidos por YouTube

El equipo deportivo de Blu Radio transmitirá los partidos Cúcuta Deportivo vs. Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima a través de su canal oficial de YouTube, en el inicio de la sexta jornada de la Liga BetPlay.

La fecha arrancará con un duelo en la parte baja de la tabla. Cúcuta Deportivo recibirá en el estadio General Santander al Independiente Medellín. El equipo ‘motilón’ ocupa la casilla 15, mientras que el poderoso de la montaña se encuentra en el puesto 18, por lo que ambos necesitan sumar con urgencia.

Programación de la sexta jornada de la Liga BetPlay

La jornada continuará a las 6:20 de la tarde en Villavicencio, donde Llaneros, quinto en la clasificación, se enfrentará a Deportivo Pasto, segundo en la tabla. El cierre del día será a las 8:30 de la noche, con el compromiso entre Atlético Bucaramanga, tercero, y Deportes Tolima, sexto.

La sexta fecha se disputará entre semana. El miércoles, Millonarios —que es 16 con dos puntos y aún no conoce la victoria— jugará frente a Águilas Doradas, séptimo en la tabla. El encuentro se llevará a cabo en el estadio El Campín, donde también habrá expectativa por el estado y la recuperación de la grama. Ese mismo día, el líder parcial, Internacional de Bogotá, se medirá ante Deportivo Cali, octavo.



Partidos del jueves y viernes en la Liga BetPlay

El jueves, a las 4:10 de la tarde, Jaguares visitará al colero Boyacá Chicó en Tunja. Luego, a las 6:20 de la tarde, Once Caldas, décimo en la tabla, recibirá al Junior de Barranquilla, cuarto. La jornada de ese día cerrará a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional enfrentará a Fortaleza, que se ubica en la casilla 13.

La fecha concluirá el viernes 13 a las 8:00 de la noche, con el partido entre América de Cali, cuarto, y Santa Fe, que ocupa la posición 11.



Tabla de posiciones parcial de la Liga BetPlay

La tabla de posiciones sigue siendo parcial, ya que algunos equipos, como Atlético Nacional y Millonarios, aún no han completado todos sus compromisos.

Los ocho primeros al inicio de la sexta jornada son: Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Llaneros, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Deportivo Cali.