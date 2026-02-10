Falcao cumple 40 y se recuerda su debut: 10 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 10 de febrero de 2026:



Falcao García cumple 40 años: recordamos su debut y primer gol con River Plate.

recordamos su debut y primer gol con River Plate. Selección española confirma primera baja para el Mundial de la Fifa 2026 : Samu Aghehowa se lesionó en Porto vs. Sporting.

Cagliari confirma lesión de Yerry Mina.

Primeras palabras de Jhon Jáder Durán como jugador del Zeni t. Envía mensaje a la hinchada.

t. Envía mensaje a la hinchada. Fichaje de Jhon Arias genera polémica en Fluminense.

genera polémica en Fluminense. Arranca la Fecha 6 de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: