Salud  / Colsubsidio vuelve a entregar medicamentos a usuarios de Nueva EPS en 40 puntos del país

Colsubsidio vuelve a entregar medicamentos a usuarios de Nueva EPS en 40 puntos del país

Desde este 10 de febrero los pacientes de Nueva EPS pueden reclamar medicamentos en cuarenta puntos de Colsubsidio en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca. Conozca cuáles son.

