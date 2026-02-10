Colsubsidio vuelve a entregar medicamentos a usuarios de Nueva EPS en 40 puntos del país

A partir de este 10 de febrero de 2026 los afiliados de Nueva EPS podrán retomar la entrega de medicamentos en varios puntos de atención de Colsubsidio en el país. Así lo confirmó la EPS, que informó que el servicio se reactivará inicialmente en 40 puntos ubicados en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca, luego de semanas de dificultades en la dispensación de medicinas.

La entidad aclaró que, por el momento, la entrega de medicamentos se realizará únicamente en los puntos confirmados, los cuales podrán consultarse de manera detallada en el sitio web de Nueva EPS.

Los usuarios además deberán tener en cuenta información específica sobre direcciones, horarios de atención y recomendaciones para realizar el proceso de manera adecuada, como la dispensación con el sistema de pico y cédula en algunos lugares.

Los puntos habilitados atenderán de lunes a sábado, aunque los horarios variarán según cada sede. Desde Nueva EPS se hizo un llamado a los afiliados para que revisen previamente la información correspondiente a su punto de dispensación antes de acudir, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y posibles confusiones.



Además, la entidad pidió a la ciudadanía asistir de forma escalonada y organizada, con el objetivo de lograr una atención más ágil y evitar congestiones en los puntos de entrega.

Esta recomendación cobra especial importancia teniendo en cuenta la alta demanda acumulada por los inconvenientes presentados en semanas anteriores, que afectaron a miles de usuarios que dependen de sus medicamentos para tratamientos continuos.

Conozca los puntos de dispensación de medicamentos de Colsubsidio para usuarios de Nueva EPS:

Este anuncio llega después de que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advirtiera que la crisis de la Nueva EPS se convirtió en una emergencia humanitaria y exigiera medidas inmediatas para proteger a los pacientes y garantizar la continuidad de los servicios de salud.