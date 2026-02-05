En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Daniel Quintero
Pacto Histórico
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Más de 14.600 quejas contra Nueva EPS en 2025: Defensoría advierte fallas graves en medicamentos

Más de 14.600 quejas contra Nueva EPS en 2025: Defensoría advierte fallas graves en medicamentos

La Defensoría del Pueblo reveló que ha recibido más de 100.000 quejas por vulneraciones del derecho a la salud en Colombia. Las quejas contra la Nueva EPS están disparadas en más del 100%.

Publicidad

Publicidad

Publicidad