Protestas por crisis de salud en Bogotá: 5 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 5 de febrero de 2026:
- En Bogotá, pacientes protestan por la grave crisis del sistema de salud y bloquean las principales vías de la ciudad.
- Nuevo reporte de la Defensoria del Pueblo señala un fuerte aumento en las quejas de los pacientes contra la Nueva EPS.
- La Registraduria aceptó la renuncia del Pacto Histórico en la consulta del 8 de marzo.
- Daniel Quintero regresó a la consulta junto con Roy Barreras.
- Procurador general Gregorio Eljach habló sobre las decisiones del poder electoral.
- En Bogotá, la Policía de tránsito descartó que el conductor que causó un grave accidente en la tarde de este miércoles en Chapinero estuviera bajos los efectos del alcohol; la prueba resultó negativa.
Escuche el programa completo aquí: