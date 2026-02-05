Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

Publicidad
El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de la región. Gracias a su trayectoria y a la regularidad de sus sorteos, se ha posicionado como una de las opciones más seguidas por los apostadores que consultan a diario los resultados del chance en Colombia.
El número ganador del chance Chontico Noche de este jueves 5 de febrero de 2026 es el: (en minutos)
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Número ganador: XXXX
Dos últimas cifras:
Tres últimas cifras:
La quinta:
Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la opción de jugar con una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando el jugador logra acertar esta cifra junto con las demás del sorteo. Esta alternativa ha sumado atractivo al juego y ha ampliado las posibilidades de ganancia.
Las apuestas en este chance pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para ganar es indispensable que el número jugado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, de acuerdo con la modalidad elegida. Cada noche, miles de personas están atentas a este sorteo, que se mantiene como una referencia entre los juegos de azar del país.
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días y cuenta con horarios específicos según la jornada:
Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche.
El Chontico Noche dispone de varias modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:
Este juego de azar ofrece distintas opciones en el valor de las apuestas:
El trámite para reclamar un premio varía de acuerdo con el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|4 Febrero 2026
|1488 - 0
|Chontico Noche
|3 Febrero 2026
|6183 - 7
|Chontico Noche
|2 Febrero 2026
|8600 - 7
|Chontico Noche
|1 Febrero 2026
|4542 - 6
|Chontico Noche
|31 Enero 2026
|0424 - 9
|Chontico Noche
|30 Enero 2026
|4849 - 4
|Chontico Noche
|29 Enero 2026
|8216 - 6
|Chontico Noche
|28 Enero 2026
|2724 - 5
|Chontico Noche
|27 Enero 2026
|5064 - 8
|Chontico Noche
|26 Enero 2026
|9285 - 8
|Chontico Noche
|25 Enero 2026
|2610 - 0
|Chontico Noche
|24 Enero 2026
|3852 - 8
|Chontico Noche
|23 Enero 2026
|8804 - 6