Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los sorteos de chance con mayor tradición en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de la región. Gracias a su trayectoria y a la regularidad de sus sorteos, se ha posicionado como una de las opciones más seguidas por los apostadores que consultan a diario los resultados del chance en Colombia.

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la opción de jugar con una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que permite incrementar el valor del premio cuando el jugador logra acertar esta cifra junto con las demás del sorteo. Esta alternativa ha sumado atractivo al juego y ha ampliado las posibilidades de ganancia.

Las apuestas en este chance pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, y para ganar es indispensable que el número jugado coincida exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, de acuerdo con la modalidad elegida. Cada noche, miles de personas están atentas a este sorteo, que se mantiene como una referencia entre los juegos de azar del país.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días y cuenta con horarios específicos según la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 de la noche.

Sábados: 10:00 de la noche.

Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en horas de la noche.



Cómo se juega el chance

El Chontico Noche dispone de varias modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

Este juego de azar ofrece distintas opciones en el valor de las apuestas:



Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El trámite para reclamar un premio varía de acuerdo con el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

