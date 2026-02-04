Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más tradicionales y populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática de esta región del país. Gracias a su trayectoria y frecuencia de juego, se ha convertido en una opción habitual para miles de apostadores.

El número ganador del chance Chontico Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras jugadas.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. Cada noche, el Chontico Noche concentra la atención de quienes siguen de cerca los resultados del chance en Colombia.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días con los siguientes horarios:



De lunes a viernes: 7:00 de la noche.

Sábados: 10:00 de la noche.

Domingos y festivos: 8:00 de la noche.

Además, la Lotería del Chontico cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último jugado los jueves en la noche.

Cómo se juega el chance

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

Este chance ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):