Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

El chance Chontico Noche es un sorteo muy popular especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica del Valle del Cauca.

El número ganador del chance Chontico Noche de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Es un juego de suerte en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.

Desde el 2025 los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Noche

Este sorteo juega todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, sábados a las 10 de la noche y los domingos y festivos a las 8 de la noche. También tiene otros sorteos que son Chontico Día y Super Chontico Noche, el cual juega los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

Existen diversas modalidades de apuesta, que ofrecen diferentes premios según la cantidad de cifras que se acierten y el orden en que lo hagan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Ofrece flexibilidad en el valor de sus apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar su premio varía según el monto, pero hay documentos esenciales que siempre debe presentar:

Publicidad

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de tu documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

