Jhon Arias cambia de equipo: 5 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 5 de febrero de 2026:
- Se conocieron detalles del nuevo equipo de Jhon Arias: Palmeiras de Brasil. Fue breve su paso por la Premier League con el Wolves.
- La campaña de expectativa por la llega de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS.
- Las reacciones del clásico entre Atlético Nacional y América que ganó el verdolaga.
- Este jueves se realizarán los premios que destacan lo mejor del FPC del 2025, realizados por Acolfutpro. Solo pudieron votar los jugadores.