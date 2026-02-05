Jhon Arias cambia de equipo: 5 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 5 de febrero de 2026:



Se conocieron detalles del nuevo equipo de Jhon Arias: Palmeiras de Brasil. Fue breve su paso por la Premier League con el Wolves.

La campaña de expectativa por la llega de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS.

Las reacciones del clásico entre Atlético Nacional y América que ganó el verdolaga.

Este jueves se realizarán los premios que destacan lo mejor del FPC del 2025, realizados por Acolfutpro. Solo pudieron votar los jugadores.