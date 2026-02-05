En vivo
Parlamento venezolano aprueba en primer debate ley de amnistía para los presos políticos

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8 tras la captura de Maduro.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

