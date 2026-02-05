Hospital Méderi explica suspensión de atención a pacientes de Nueva EPS por falta de contrato

El Hospital Universitario Méderi se pronunció frente a las denuncias de pacientes de Nueva EPS que afirmaron no estar recibiendo atención médica y que, incluso, les habrían cancelado citas durante los primeros días de febrero.

Según la institución, la situación obedece a que actualmente no existe un contrato vigente con la EPS para la prestación de servicios.

De acuerdo con Méderi, el convenio que tenían con Nueva EPS finalizó el 18 de diciembre y, a solicitud de la aseguradora, fue extendido de manera excepcional hasta el 31 de enero.

La IPS indicó que en este momento se adelantan negociaciones para suscribir un nuevo contrato y que, mientras tanto, únicamente se está brindando atención por el servicio de urgencias a los afiliados de esa entidad.



El hospital aclaró que continúa operando con normalidad para los pacientes de otras EPS, ARL y convenios con los que sí mantiene contratos activos.