Más de 600 hectáreas marcadas por la guerra serán entregadas a campesinos en el Tolima

Lo que durante años fue sinónimo de miedo, control armado y despojo para 619 hectáreas de tierra rural, ubicadas en los municipios de San Luis y Guamo, Tolima, ahora serán una nueva oportunidad para comunidades campesinas, víctimas del conflicto, como parte de los procesos de Reforma Agraria que adelanta el Gobierno Nacional.

Se trata de predios que, según registros oficiales del Fondo de Reparación para las Víctimas, estuvieron presuntamente vinculados al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que hoy ingresan a un proceso institucional orientado a su uso social, productivo y reparador.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lideró la recuperación y administración de estas tierras, que, por décadas, estuvieron marcadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la informalidad en la tenencia. Los predios El Paraíso y El Jardín, en Guamo, y Guamal, en San Luis, suman en conjunto las 619 hectáreas que ahora tendrán un nuevo propósito: producir alimentos y garantizar acceso a la tierra a familias campesinas.

Foto: suministrada

Según Javier Marín, experto grado 6 de la Dirección General de la ANT, este proceso representó un giro histórico para el territorio. “Estos predios provienen del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas y hacen parte de los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en su entrega a comunidades campesinas, en el marco de la Reforma Agraria”, explicó.



Marín precisó que uno de los predios más representativos está ubicado en San Luis, con una extensión superior a las 370 hectáreas, y que habría sido señalado en procesos judiciales como un punto estratégico del Bloque Tolima. “Hoy ese mismo predio deja atrás su pasado ligado a la guerra y pasa a manos de campesinos y víctimas del conflicto, con fines productivos y de reconstrucción del tejido social”, señaló.

La recuperación de estas tierras se sumó a otros procesos similares en el departamento. Con estas 619 hectáreas, el Tolima alcanza 1.374 hectáreas recuperadas para la Reforma Agraria, consolidando una de las apuestas centrales del Gobierno para saldar la deuda histórica con el campesinado.

Desde la ANT se reiteró que estos procesos no solo buscan devolver la tierra, sino transformar territorios golpeados por la violencia en espacios de producción, arraigo y paz rural. Para las comunidades campesinas, el paso de estos predios a manos legales representa la posibilidad de reconstruir proyectos de vida y fortalecer la economía del campo.