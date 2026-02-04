Europa explora el café de Nariño y Tolima en territorios PDET

Empresarios europeos especializados en café visitaron recientemente zonas cafeteras de Nariño y Tolima para conocer de primera mano la producción de café en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La gira incluyó recorridos por fincas, espacios de catación y encuentros con asociaciones de productores locales, con el objetivo de evaluar la calidad del grano y su potencial en mercados internacionales.

La delegación, integrada por compradores de Hungría y Eslovaquia, sostuvo reuniones con organizaciones cafeteras de municipios como Cumbitara, La Unión, Leiva, Policarpa, Taminango, Rosario, Los Andes Sotomayor y Pasto, en Nariño, así como Chaparral e Ibagué, en el Tolima. Durante las visitas, los empresarios conocieron los procesos de cultivo, cosecha y transformación del café, además de prácticas asociadas a la trazabilidad y sostenibilidad del producto.

En Nariño, asociaciones como ASPROCOPAC, CORMOSUR y ASOVIT presentaron cafés con perfiles diferenciados, destacando atributos como aroma, acidez y cuerpo, características que son altamente valoradas en mercados especializados. En el Tolima, organizaciones campesinas, indígenas y étnicas, entre ellas el pueblo Nasa Wes’x y asociaciones locales, expusieron cafés que combinan saberes tradicionales con procesos productivos consolidados.

Estas evaluaciones hacen parte del proceso previo a eventuales acuerdos comerciales y a posibles envíos piloto hacia países del centro del continente europeo. Además del componente comercial, la gira incluyó espacios de intercambio técnico y retroalimentación entre productores y compradores, enfocados en estándares de calidad, tendencias del mercado internacional y requerimientos de los consumidores europeos.