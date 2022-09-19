En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Agencia Nacional de Tierras

Agencia Nacional de Tierras

Falsos tramitadores cobran hasta $2 millones por trámites de tierras en 25 departamentos: alerta ANT
Bogotá

Sec. de Gobierno denuncia que comunidad afro protagonizó enfrentamientos en la ANT en Bogotá

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Nación

Director ANT dice que dejará saneado Fondo de Tierras; pide a De la Espriella seguir restitución

Lorenzo Muela, líder indígena de la etnia Misak, del Cauca.png
Caribe

Líder indígena de Cauca solicita al presidente Petro devolver tierras del pueblo guambiano

Indígenas Misak reunido en el resguardo de Guambía.jpg
Nación

Gobierno e indígenas Misak y Pijao alcanzan acuerdos y levantan jornada de movilización

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Política

Felipe Harman defiende su regreso a la ANT: “Lo fácil es irse, lo complejo es asumir la derrota”

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Política

Felipe Harman alista su regreso a la Agencia Nacional de Tierras: publicaron su hoja de vida

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras
Elecciones Colombia 2026

“No necesitamos comprar un solo voto; la gente vota por devoción”: Felipe Harman a De La Espriella

Tierras macaco
Antioquia

Recuperan 21 predios de alias ‘Macaco’ y ‘Ernesto Báez’: fueron entregados a campesinos en Caucasia

Aspirantes a tierras en Sabana de Torres.jpg
Santanderes

Familias campesinas de Sabana de Torres esperan tierras recuperadas del ‘Ñeñe’ Hernández

FOTO FINCAS RECUPERADAS - ANT - SANTANDER.jpg
Santanderes

Agencia de Tierras recuperó 690 hectáreas vinculadas al ‘Ñeñe’ Hernández en Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad