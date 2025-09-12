En vivo
Familias campesinas de Santander reciben tierras que fueron de narcos y paramilitares

Son 29 familias de los municipios de Cimitarra y Sabana de Torres las que recibieron tierras que fueron de narcotraficantes y paramilitares.

tierras para campesinos.jpg
Blu Radio. Tierras para campesinos Santander //Foto: Agencia Nacional de Tierras
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 07:50 a. m.

En Cimitarra y Sabana de Torres, Santander, 29 familias campesinas se convirtieron en nuevas propietarias de más de 120 hectáreas de tierra que en el pasado estuvieron vinculadas a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. La entrega fue realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en articulación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Nacional.

En Cimitarra, cinco familias recibieron el predio La Pradera, de 53 hectáreas, que antes estuvo en manos de alias ‘Compadre’, colaborador del cartel mexicano de Los Zetas. En Sabana de Torres, 24 familias fueron beneficiadas con la finca Tulipanes, de 68,5 hectáreas, que estuvo vinculada a Mario Pinzón Naranjo, alias ‘Cachama’, señalado de tener nexos con paramilitares y de haber llegado a la alcaldía con apoyo de narcotraficantes como el ‘Loco Barrera’.

Alba Yiseth Quiroga, representante de la Asociación Campesina Agro Futuro y beneficiaria en Cimitarra, destacó la importancia de esta adjudicación. “Estamos muy contentos, esto fue una gran sorpresa para todos. La tierra nos cura hasta las enfermedades”.

Las familias beneficiadas expresaron que la recuperación de estos predios, que durante años sirvieron a economías ilegales, significa hoy una oportunidad para producir alimento y construir futuro en el campo santandereano.

La entrega en Santander se suma a la adjudicación simultánea de más de 10.000 hectáreas en ocho departamentos del país, considerada por la Agencia Nacional de Tierras como la más grande de la historia de Colombia.

