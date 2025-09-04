Líderes afro y campesinos reclaman participación en diálogos con el Clan del Golfo

Diversas organizaciones étnicas, sociales y religiosas del Chocó expresaron su respaldo a los diálogos exploratorios entre el Gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Para estas comunidades, se trata de una oportunidad fundamental de avanzar hacia una paz integral, duradera y con justicia social en un territorio históricamente golpeado por la guerra.

Los firmantes —entre ellos el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), Cocomacia, Ascoba, la Redmucho, Conpa, autoridades indígenas Wounaan y del Bajo Atrato, la Diócesis de Quibdó y el Cinep/PPP— recordaron que han aportado a la construcción de la paz con propuestas como la Agenda Interétnica y la Mesa Humanitaria. Por ello, exigieron que se reconozca su derecho a participar de manera directa en la mesa de conversaciones.

El comunicado pide garantías de vida, dignidad y derechos para quienes han documentado y denunciado violencias en la región. También plantea que la violencia sexual y el derecho al territorio sean ejes centrales de la negociación, pues las comunidades afro, indígenas y campesinas han sufrido de manera desproporcionada estas afectaciones.

Los líderes hacen un llamado a la institucionalidad nacional y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para que escuchen sus voces y acompañen con acciones concretas la crisis humanitaria que atraviesa el Chocó. Al EGC le exigen el cese inmediato de hostilidades contra la población civil, el reclutamiento de jóvenes, los confinamientos y las restricciones a la movilidad.

Finalmente, solicitan el acompañamiento activo de la comunidad internacional para que los compromisos adquiridos sean verificables y cumplan con estándares de derechos humanos. Insisten en que la paz no se quede en promesas, sino que se traduzca en resultados tangibles en los territorios.

Con un llamado a la “paz con justicia territorial, étnica y de género”, las comunidades del Chocó reiteraron su compromiso con la vida, el territorio y la dignidad, esperando que el proceso de diálogo con el EGC traiga cambios reales para la región.