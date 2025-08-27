Semana por la Paz 2025: dignidad y esperanza en medio de la violencia que aún golpea a Colombia

La Semana por la Paz 2025 cumple 38 años como la iniciativa ciudadana más importante en defensa de la vida y la reconciliación.

Este año, la conmemoración cobra un significado especial: ocurre mientras el país enfrenta asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, masacres y un ambiente de inseguridad que golpea a los territorios.



Un movimiento nacido de la resistencia

La Semana por la Paz nació en 1987, en medio de una ola de violencia que buscaba silenciar a líderes sociales y políticos. Desde entonces, se convirtió en un espacio plural que cada septiembre recuerda que la paz es una tarea colectiva. Iglesias, organizaciones sociales, instituciones, comunidades y ciudadanía se unen para reafirmar la dignidad humana frente a la guerra.

“Semana por la Paz nos recuerda que la paz no es un anhelo distante, sino una tarea común, cotidiana y urgente”, afirmó Luis Emil Sanabria, presidente de REDEPAZ, durante el lanzamiento.



Lanzamiento en Bogotá

El evento central se realizó el 27 de agosto en el Auditorio Jesucristo Evangelizador de la Conferencia Episcopal, con la participación de la Iglesia, REDEPAZ, el Consejo Nacional de Paz y representantes de la cooperación internacional.

La jornada incluyó la presentación de la identidad gráfica 2025, un panel de reflexión titulado “¿Cómo vemos la construcción de paz en Colombia en este momento?”, la presentación del libro de Monseñor Héctor Fabio Henao y un acto simbólico: la primera puntada de la colcha colectiva de la paz, que este año busca convertirse en un tejido de resistencias y esperanza.



Paz desde los territorios

La Semana por la Paz 2025 se vivirá durante septiembre en múltiples regiones del país. Habrá foros, actos culturales, expresiones artísticas y encuentros comunitarios que buscan dar voz a las resistencias locales, muchas veces invisibles en medio de la confrontación armada.

“Cada puntada en esta colcha, cada encuentro comunitario, cada palabra de reconciliación es un paso hacia una paz integral, incluyente y sostenible”, señaló Cristian Cabrera, del Consejo Nacional de Paz.



Una apuesta contra la adversidad

La Semana por la Paz se reafirma así como un acto de resistencia y esperanza frente a la adversidad. Más que un evento, es un movimiento ciudadano que insiste en que la vida debe estar en el centro, incluso en medio de la violencia que persiste en Colombia.