Evitan extorsión a maquilladora en zona rural de Guadalupe, Santander: así la engañaron

El Gaula de la Policía en Santander frustró una extorsión de la que fue víctima una mujer que había sido contratada, bajo engaños, para realizar un servicio de maquillaje en una supuesta fiesta de quince años en zona rural del municipio de Guadalupe.

La afectada, oriunda de Oiba, viajó con su hija de dos años y la niñera hasta el lugar en un taxi que había contratado. Sin embargo, en medio del trayecto recibió una llamada telefónica en la que le ordenaban no moverse del sitio. Durante varias horas permaneció dentro del vehículo, mientras que los delincuentes se comunicaron con su esposo para exigirle dinero a cambio de no atentar contra la vida de la mujer y la menor.

Inicialmente, los criminales solicitaron 18 millones de pesos, suma que luego redujeron a cuatro millones. Ante la presión, el esposo decidió alertar a las autoridades, quienes intervinieron y lograron evitar la entrega del dinero.

La Policía de Santander informó en un comunicado que “gracias a las acciones de información, orientación y acompañamiento, se logró evitar que una ciudadana en zona rural del municipio de Guadalupe efectuara el pago de una extorsión a la que estaba siendo sometida. Con este resultado, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el delito de la extorsión, protegiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad de los santandereanos”.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier hecho de extorsión puede ser denunciado a través de la línea gratuita 165, disponible las 24 horas.

