Conciertos y otros eventos de ciudad desarrollados en Medellín no solo estaban generando millonarias ganancias para diferentes sectores económicos; la ilegalidad también estaría aprovechando estos espacios para hacer de las suyas.Así quedó evidenciado tras un operativo que terminó con la captura de 11 personas y la aprehensión de dos menores de edad vinculados al grupo delincuencial La Terraza, tras ser señalados de obtener millonarias ganancias por el cobro de extorsiones en el marco de estos eventos.Según detalló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, estas personas habrían generado toda una red de cobros a comerciantes formales e informales en alrededores del estadio Atanasio Girardot y el centro de eventos La Macarena para permitirles trabajar.El funcionario detalló el modus operandi de la red que podría llegar a recaudar hasta 300 millones de pesos, incluso marcando a sus víctimas con manillas para identificarlas como cumplidoras de las exigencias."Estos tipos llegaban 4 o 5 horas antes de que se hubiera comenzado el concierto y empezaban a identificar a las personas que primero iban a extorsionar. ¿A quiénes se extorsionaban? A los que revendían las boletas. Pues, a los administradores de los parqueaderos públicos les cobraban entre 200 y 300 mil pesos. A los trapitos rojos les cobraban tres mil por moto parqueada y hasta ocho mil por carro parqueado", explicó.Entre los capturados se encuentran alias 'El Sobri', quien sería sobrino de del histórico cabecilla de La Terraza conocido como 'Serrucho'. De igual manera está alias 'El Ruso', señalado de coordinar la extorsiones y alias 'La Bruja', presunto responsable de actividades criminales en el barrio Naranjal.Durante los operativos de allanamiento y captura las autoridades incautaron armas de fuego, dinero en efectivo, y cinco celulares que serán sometidos a análisis forense.