En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a cuatro extorsionistas que azotaban a comerciantes del Centro de Medellín

Capturan a cuatro extorsionistas que azotaban a comerciantes del Centro de Medellín

Los delincuentes podrían pagar una pena en la cárcel superior a los 20 años luego de tener unas 100 víctimas de sus conductas, a los que les cobraban entre 20.000 y 45.000 semanales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad