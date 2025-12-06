Capturan a cuatro extorsionistas que azotaban a comerciantes del Centro de Medellín

Luego de 22 días de trabajo investigativo por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se logró dar con la captura de cuatro delincuentes que tenían azotados a los comerciantes de varios sectores del centro de Medellín. Los hombres eran los encargados de cobrar las extorsiones a los comerciantes en Maturín, Cisneros, San Antonio o La Alhambra.

Según la información entregada por las autoridades, los capturados hacían parte del grupo delincuencial Caicedo y las estimaciones preliminares dejan en evidencia que extorsionaban a cerca de 100 personas, a quienes les exigían entre 20.000 y 45.000 pesos semanales para poderlos dejar ubicar en ciertos lugares del sector.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que el operativo permitió dar con la captura de un hombre que sería el presunto coordinador del grupo delincuencial.

Extorsión, referencia. Foto: Policía de Bucaramanga.

"Se logra la captura de alias El Guajiro, como su apodo lo indica, un sujeto natural de La Guajira, pero que delinquía aquí en la ciudad de Medellín como cabecilla de este grupo criminal junto con tres personas más", indicó Castaño.



Durante el procedimiento se incautaron cinco teléfonos celulares, elementos con los que, al parecer, los delincuentes coordinaban las extorsiones y que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de recolectar los elementos probatorios contra los cuatro hombres.

Finalmente, se supo que los delincuentes estuvieron en audiencias preliminares, en donde les fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario y podrían enfrentar una pena de entre 20 y 30 años de prisión.