Mundial 2026: ¿Cuánto costará viajar a Miami para ir a ver el Colombia Vs Portugal?

El pasado viernes 5 de diciembre, finalmente la FIFA celebró el sorteo de grupos para el Mundial 2026, que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá. Con esto quedó definido el Grupo K, donde Colombia estará en compañía de Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje de la FIFA.

Para los aficionados que planean viajar desde Colombia a seguir a la Selección, el primer impacto ya se siente en el bolsillo. Las tarifas de tiquetes internacionales hacia las sedes del torneo reflejan el habitual efecto “pre-mundial”, con incrementos que empiezan a presionar el presupuesto de los hinchas.

Hoy, un vuelo Bogotá–Nueva York supera los US$900, mientras que viajar a Toronto o a ciudades de la costa oeste, como Los Ángeles o San Francisco, ronda entre US$1.200 y US$1.400. Se espera, además, que tras el sorteo se genere un alza adicional del 20% al 35% debido a la demanda prevista para junio de 2026.



Colombia vs Portugal Mundial 2026: el partido más esperado

Desde el sorteo, uno de los duelos más comentados es el que protagonizarán la Selección Colombia y Portugal. Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido oficial, por lo que el choque ya despierta expectativa entre los aficionados.

El partido también significará el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, quienes compartieron camerino en el Real Madrid. Este detalle añade un componente emocional para los seguidores, especialmente ante la posibilidad de que este sea el último Mundial del delantero portugués.



Foto: AFP

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 para ver a Colombia

Según datos de Google Vuelos, durante la temporada del Mundial, si los tiquetes se compran con anticipación, el vuelo más económico entre Bogotá y Miami tendría un costo aproximado de US$651, equivalentes a $2.469.143 en pesos colombianos. Sin embargo, a medida que se acerque la fecha, los precios tenderán a subir.

Entradas oficiales (precios FIFA estimados para fase de grupos):

Entre US$100 y US$250 por partido (entre $400.000 y $1 millón COP).

Si planea ver dos o tres partidos, el costo total podría ubicarse entre $1 millón y $3 millones COP.

Al ser el tercer partido del grupo y dependiendo de la situación clasificatoria, el precio de la entrada podría aumentar.

Precios boletas en fase de grupos por categoría: Cat4 $82, Cat3 $167, Cat2 $362 y Cat1 $482.



Hospedaje en Miami durante el Mundial: