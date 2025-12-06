Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Super Astro Sol sigue posicionándose como uno de los juegos de azar más innovadores y originales de Colombia. Su propuesta destaca por mezclar el tradicional chance con el universo zodiacal, permitiendo que la intuición, el azar y la astrología se encuentren en una misma apuesta. Esta combinación única lo ha convertido en la opción preferida de miles de jugadores en todo el país.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Este sorteo atrae diariamente a participantes gracias a su dinámica sencilla, pero con múltiples posibilidades. Para ingresar al juego, el apostador debe:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

También puede optar por la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos al mismo tiempo.

Definir el valor de la apuesta, pudiendo incluir hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el Super Astro Sol realiza su sorteo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un cambio de horario que aumentó notablemente la participación de los jugadores.



Valor de las apuestas

Una de sus mayores ventajas es su accesibilidad. El Super Astro Sol permite que cualquier persona participe sin importar el presupuesto:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Las ventas están disponibles únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada transacción.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para hacer efectivo un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar:

El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio —determinado en UVT— pueden aplicarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Super Astro Sol continúa consolidándose como un juego emocionante, confiable y distinto, ideal para quienes buscan unir astrología, suerte y tradición en cada jugada.