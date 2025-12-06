El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) puso en marcha una estrategia pedagógica que busca transformar los procesos de capacitación en las zonas rurales del país mediante el uso de herramientas inmersivas, una apuesta que busca reducir brechas formativas y fortalecer la productividad del campo colombiano.

De acuerdo con cifras oficiales, cerca de 14,6 millones de colombianos se reconocen como campesinos, un sector que continúa enfrentando limitaciones en el acceso a tecnologías y métodos de formación actualizados. Solo un 30 % de los productores agropecuarios utiliza sistemas avanzados para la gestión de cultivos, muy por debajo de otros países de la región donde estas prácticas superan el 60 %.

Frente a este panorama, el Sena ha comenzado a llevar simuladores de realidad virtual y dispositivos de retroalimentación háptica a diversas veredas del país. Con estas herramientas, los instructores replican escenarios reales de trabajo agrícola para que los aprendices puedan practicar actividades como manejo de maquinaria liviana, fumigación, labores de siembra y buenas prácticas agropecuarias sin exponerse a riesgos y sin necesidad de contar con equipos físicos.

Realidad virtual para el campo: así avanza la apuesta del Sena para cerrar brechas rurales Foto: suministrada

La entidad destaca que esta metodología permite entrenar habilidades técnicas de forma segura, repetitiva y contextualizada. Cada experiencia está diseñada según las necesidades de cada territorio, incorporando elementos culturales y ambientales propios de las comunidades rurales.



Además de facilitar procesos de aprendizaje más prácticos, la estrategia busca ampliar la cobertura educativa en zonas dispersas y fortalecer programas de formación ligados a la economía campesina. El objetivo es contribuir a que los productores adopten nuevas tecnologías, mejoren sus procesos y avancen hacia modelos productivos más sostenibles.

Con esta apuesta, el Sena reafirma su compromiso de llevar formación pertinente a todo el país, priorizando la equidad y la tecnificación del campo, un sector clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de Colombia.