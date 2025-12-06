En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Realidad virtual para el campo: así avanza la apuesta del Sena para cerrar brechas rurales

Realidad virtual para el campo: así avanza la apuesta del Sena para cerrar brechas rurales

Cerca de 14,6 millones de colombianos se reconocen como campesinos, un sector que continúa enfrentando limitaciones en el acceso a tecnologías y métodos de formación actualizados.

Realidad virtual para el campo: así avanza la apuesta del Sena para cerrar brechas rurales
Realidad virtual para el campo: así avanza la apuesta del Sena para cerrar brechas rurales
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad