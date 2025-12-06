En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Radican cuatro demandas para restituir más de 50.000 hectáreas a indígenas en Antioquia y Chocó

Radican cuatro demandas para restituir más de 50.000 hectáreas a indígenas en Antioquia y Chocó

La Unidad de Restitución destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad