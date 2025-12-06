Venezolanos en Medellín se sumarán a marcha global por Nobel de paz otorgado a María Corina Machado

El centro de Medellín será el punto de encuentro este sábado para la movilización mundial que busca celebrar el Premio Nobel de la Paz que será otorgado oficialmente a la líder venezolana María Corina Machado.

El encuentro iniciará a las 6:00 de la tarde con una movilización que partirá desde la calle Carabobo, avanzará por varias vías aledañas y culminará con una concentración en el Parque de las Luces, donde se realizará un acto simbólico de apoyo. En Medellín, la coordinadora del Comando Con Venezuela, Yajaira Goita, destacó que esta jornada internacional busca visibilizar la defensa de la democracia y la libertad de ese país.

"Este acto es una manifestación de apoyo ciudadano y este año se hará en honor a la líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela, María Corina Machado, quien fue honrada con este galardón el 10 de octubre por su lucha incansable por la libertad, la restitución de la democracia y la libertad de Venezuela", aseguró.

La organización reiteró que esta es una actividad global, que se estará realizando simultáneamente en diversas ciudades del mundo, como muestra de respaldo al reconocimiento internacional otorgado a Machado. En palabras de Goita, “en todas partes donde haya un venezolano, allí se estará alzando la bandera y se estarán reuniendo”.



María Corina Machado Foto: AFP

"Esto es algo nunca visto, algo sin precedente en la entrega del premio Nobel, porque por tratarse de nuestra líder María Corina, porque, como lo dice nuestra líder, este premio no es de ella, este premio es de Venezuela, este premio es de todo, todo lo que hemos aportado un granito de arena", indicó.

La iniciativa surge de la marcha de las antorchas, que es una tradición noruega que se realiza la noche del 10 de diciembre de cada año, con el fin de honrar al ganador del Premio Nobel, a modo de manifestación de apoyo ciudadano a la paz, los derechos humanos y la libertad.

Por lo pronto, los organizadores pidieron a los participantes llevar una vela o cualquier luz, para llevar a cabo este homenaje.