Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Venezolanos en Medellín se sumarán a marcha global por Nobel de paz otorgado a María Corina Machado

Venezolanos en Medellín se sumarán a marcha global por Nobel de paz otorgado a María Corina Machado

Buscan acoger la tradición de ‘la marcha de las antorchas’, que se realiza en Noruega cada año para pedir por la paz, a propósito del reconocimiento que es otorgado anualmente.

