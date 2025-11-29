Cae alias 'Fox' en Tuluá: cobraba extorsiones en nombre de "La Inmaculada"

En una operación contra la extorsión y las estructuras criminales que afectan la seguridad en el Valle del Cauca, unidades del Gaula de la Policía capturaron en flagrancia a alias 'Fox', señalado de pertenecer a la organización delincuencial "La Inmaculada".

La captura se realizó en zona urbana de Tuluá, durante un plan antiextorsión que permitió interceptar al hombre en el momento en que recibía dinero, producto de una extorsión, correspondiente al primer abono de una exigencia total de 3 millones de pesos a una mujer dedicada a labores del hogar.

“De acuerdo con las investigaciones, el detenido usaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a las víctimas, generar temor y presionar el pago bajo la amenaza de atentar contra ellas y su familia”, expresó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

En el procedimiento, la Policía incautó un teléfono celular que habría sido utilizado para las llamadas intimidatorias, así como el dinero entregado durante la operación.



Alias 'Fox' y el material probatorio fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión.