Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Cae alias 'Fox' en Tuluá: cobraba extorsiones en nombre de "La Inmaculada"

Cae alias 'Fox' en Tuluá: cobraba extorsiones en nombre de "La Inmaculada"

El Gaula lo detuvo con el dinero en la mano y un celular desde el cual habría intimidado a las víctimas y a su familias.

