A la cárcel implicados en secuestro extorsivo de conductor de aplicación en Medellín

Tres personas acusada de secuestrar y golpear a un conductor de plataforma en Medellín fueron enviados a la cárcel; habrían obligado a la víctima a pedir dinero a su familia para ser liberado.

