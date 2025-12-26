Más de 13.000 cambuches han sido desmontados en Medellín durante este año

En lo que va corrido del año 2025 se han removido 13.181 cambuches y estructuras, en favor de la recuperación de corredores estratégicos y zonas de alto tránsito. El desmonte de estas estructuras se hace bajo un esfuerzo estructurado entre la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Estas intervenciones se han hecho en zonas donde se detectaron dinámicas de reocupación, especialmente en sectores estratégicos para la ciudad como San Juan, La carrera 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. En estos sitios se intensificó el control territorial y el acompañamiento social para mitigar riesgos asociados a inseguridad, insalubridad y deterioro del espacio público.

A la campaña de desmonte de estas estructuras improvisadas utilizadas en su mayoría por habitantes de calle, se suman diferentes iniciativas de carácter social lideradas por la Administración Distrital en las que se destacan principalmente 10.782 procesos de sensibilización a vendedores informales y comercios formales en los principales sectores de comercio de la capital antioqueña.

De acuerdo con el subsecretario de Espacio Público de Medellín, David Ramírez “Estas intervenciones, acompañadas por equipos sociales y operativos, nos han permitido enfrentar dinámicas de ocupación indebida, mitigar riesgos asociados a inseguridad e insalubridad y devolverle a la gente los lugares que le pertenecen. Nuestro compromiso es la presencia permanente para garantizar espacios seguros, limpios y transitables para todos”.



Las intervenciones seguirán en los 16 puntos priorizados por la Administración Distrital, con monitoreo constante para evitar reocupaciones y en articulación con entidades sociales para la atención integral de quienes lo requieran. Los comportamientos que constituyan infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia serán remitidos a las autoridades competentes.