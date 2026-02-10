Alerta en el Canal del Dique: niveles están aumentando más de 10 centímetros diarios

En los últimos seis días, los niveles del río Magdalena crecieron 56 centímetros en su paso por el sur del Atlántico y el norte de Bolívar, donde el caudal se acerca a los 6 metros de profundidad, lo que representa el doble de los niveles acostumbrados para esta época, en la que históricamente suele haber sequía.

El reporte del Ideam indica que este martes el nivel del río alcanzó los 5.6 metros en la estación San Pedrito, que está ubicada en el municipio de Suan (Atlántico); mientras que en la estación Calamar, los niveles se ubicaron en 5.99.

Las comunidades temen lo peor, pues no ven avances en las obras del megaproyecto del Canal del Dique y advierten que cuando empiece la temporada invernal, todos los cuerpos de agua estarán llenos, el río subirá aún más y no habrá zona de amortiguamiento para evitar inundaciones.

Canal del Dique

"Si ya los niveles se encuentran así, ¿cómo será con la subienda que se está pronosticando a raíz de estos temas climáticos? A nosotros nos preocupa que no se tomen las acciones pertinentes, no entendemos por qué el Gobierno ha desfinanciado el megaproyecto del Canal del Dique, le han colocado talanquera y para nosotros es preocupante que no inicien cuanto antes estas obras, porque los que vamos a estar en riesgo somos más de 1.500.000 personas entre el sur del Atlántico y norte de Bolívar", manifestó Uriel Ávila, líder del sur del Atlántico.



Y es que en enero pasado, el Gobierno decidió congelar más de 636.000 millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, lo que frena importantes trabajos para proteger de inundaciones a 19 municipios.