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Canal del Dique

ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres Yarzagaray.png
Caribe

Gobierno Petro defiende licenciamiento ambiental del Canal del Dique pese a retrasos en la megaobra

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Caribe

Plan del gobierno electo para acelerar obras del Canal del Dique no requerirá licencia adicional

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Caribe

Presidente electo De La Espriella anuncia reactivación del megaproyecto del Canal del Dique

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Caribe

Niveles del Canal del Dique subieron más de un metro por lluvias atípicas de febrero

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Caribe

Alerta en el Canal del Dique: niveles están aumentando más de 10 centímetros diarios

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Caribe

Lluvias incrementan de forma alarmante el nivel del Canal del Dique: supera los 5 metros

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Caribe

Por decisión de congelar obras del Canal del Dique 19 municipios pueden inundarse

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Nación

Contraloría alerta al Gobierno por riesgos fiscales tras recorte a recursos del Canal del Dique

Bahía de Cartagena.
Caribe

Declaran estado de emergencia en bahía de Cartagena por aumento de sedimentación del Canal del Dique

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Caribe

Exigen pagos del Gobierno para reactivar obras en el Canal del Dique y evitar inundaciones

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