Rechazan polémica propuesta hecha por presidente sobre valorización por obras en Canal del Dique

Al término de la reunión en Barranquilla para analizar los avances del megaproyecto del Canal del Dique durante este sábado, 23 de marzo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, no se mostró muy de acuerdo con la polémica propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro sobre el cobro de un impuesto de valorización, en el marco de las obras de recuperación del Canal del Dique.

Aunque Verano de La Rosa reconoció que no hizo parte de la agenda del día, sí manifestó tener “ciertas consideraciones” frente a la misma porque, de llegarse a presentar el cobro de un impuesto de valorización, los recursos deben ser reinvertidos en el mismo departamento en el que se recaudaron.

"Ojalá no se cobrara esa valorización pero, lo único que sí queremos, es que si se va a cobrar una valorización tiene que ser bajo una condición de que esos recursos sean reinvertidos en el mismo territorio en el que se paga", dijo Verano.

Sin embargo, el que sí se mostró visiblemente molesto fue el senador del Partido Centro Democrático, Carlos Meisel, quien aseguró que una región como el Caribe, que padece de tantas necesidades, no podía cargar con el cobro de un nuevo impuesto.

Publicidad

"Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso y le hago un llamado a la ciudadanía para que nos unamos. Aquí no podemos nosotros, en una región como el Caribe con tantas necesidades, que nos vengan a colocar más cargas. No entiendo por qué todo el tema de valorización quieren empezarlo aquí en el Caribe", dijo.

En este sentido, el congresista de la Bancada Caribe propuso “unir fuerzas” porque, sumado al cobro de valorización de la vía Barranquilla - Cartagena, tampoco se pueden omitir las altas tarifas de energía eléctrica que hoy tienen en jaque el bolsillo de más de 11 millones de ciudadanos.

Publicidad

Como se recordará, éste proyecto es una de las obras fluviales más importantes del país, la cual tendrá una inversión de más de $3,25 billones de pesos y estará a cargo de la empresa Sacyr Colombia SAS. De la obra, además, se espera que brinde solución a los problemas de inundaciones periódicas a poblaciones de 19 municipios de cuatro departamentos.

Se plantea que este mega-proyecto tenga una longitud total intervención de 116 kilómetros, que comprende la hidrovía, entre Calamar y la bahía de la ciudad de Cartagena.