En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Bolívar

Bolívar

Alcalde de Maríalabaja
Caribe

Capturan a alcalde de Marialabaja y a 12 personas más por presunta corrupción en manejo de regalías

Hallan cuerpos sur de Bolívar UBPD.jpg
Santanderes

Hallan cinco cuerpos de personas desaparecidas en zona rural de Cantagallo, sur de Bolívar

ESE Hospital Jose R Lopez Parodi.
Caribe

Investigan intoxicación de al menos 70 estudiantes en zona rural de Barranco de Loba, sur de Bolívar

Abelardo en Campo de la Cruz.jpg
Caribe

Plan del gobierno electo para acelerar obras del Canal del Dique no requerirá licencia adicional

Tres policías resultaron heridos tras ataque con drones a estación en Arenal, Sur de Bolívar
Caribe

Tres policías resultaron heridos tras ataque con drones a estación en Arenal, sur de Bolívar

Protesta Cordialidad.jpeg
Caribe

Bloquean vía La Cordialidad por falta de agua potable en Baranoa, Atlántico

Ejército abatió a presunto responsable de ataques a bases militares en Bolívar.jpg
Paz

Abatido alias ‘Bola Ocho’, cabecilla del ELN detrás de ataque a helicóptero que dejó varios heridos

Acueducto de Cartagena.
Caribe

Tribunal de Bolívar ordena a Aguas de Cartagena suspender racionamientos de agua

Elecciones votaciones en Colombia
Caribe

Petrismo disminuye porcentaje de votación en el Caribe y acorta la diferencia con la oposición

Gustavo Bolívar aspira a las elecciones presidenciales del 2026
Elecciones Colombia 2026

Gustavo Bolívar: “Hay gente que dice que no se dejará destripar y dice que se va armar”

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad