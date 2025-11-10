En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Aberrante caso de maltrato animal: perritos fueron golpeados en La Estrella, Antioquia

Aberrante caso de maltrato animal: perritos fueron golpeados en La Estrella, Antioquia

El responsable de la golpiza fue judicializado, mientras que los animales fueron recuperados y puestos en adopción.

Publicidad

Publicidad

Publicidad