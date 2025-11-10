Aberrante caso de maltrato animal: perritos fueron golpeados en La Estrella, Antioquia

No ha pasado ni una semana desde que se conoció el aberrante video donde se observa a un hombre dándole una golpiza a un perro, cuando en las últimas horas salió a la luz otro video de una cámara de seguridad en donde un hombre golpeó brutalmente a tres caninos en el municipio de La Estrella.

Los hechos ocurrieron en el sector Villas de Ensueño cuando se ve que el hombre ataca a los perros que estaban dentro de un ascensor. En el reducido espacio el agresor le da patadas y puños en repetidas ocasiones a los animales que sin poder moverse soportaron los maltratos, al menos, por un minuto.

El alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez, aseguró que los perros fueron rescatados por funcionarios de la administración local gracias a la denuncia de la ciudadanía. El hombre fue encontrado en poder de los animales y quedó a disposición de las autoridades competentes.

"Pudimos ingresar al apartamento y constatar en las condiciones tan deplorables las que este sujeto mantenía a los perritos. Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de Alcaldía Municipal en el programa ARCA. Este sujeto fue individualizado por la Policía Nacional", destacó el mandatario.



Pero no es el único caso de maltrato animal que ha generado indignación en el departamento, ya que Fernando Alonso Oviedo, el hombre que le propinó una cruel golpiza a un canino, fue dejado en libertad pues el caso no se registró en Antioquia, sino en la vereda Regencia del municipio Montecristo, en Bolívar, por lo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación de ese departamento adelantar la investigación, imputar los cargos y posteriormente después del proceso judicial, condenarlo por la ley ángel.

Pese al repudio que ha generado el caso, el hombre aún no cuenta con una orden de captura, según indicó el jefe de carabineros de la Policía Antioquia, mayor Germán Ramírez, "la presentación inicial a propio de este de este sujeto, pues no se hace necesario sacar el orden de captura, ya que recogiendo las pruebas, como les indicaba".

Por ahora tanto en el caso de La Estrella como en la situación en el departamento de Bolívar, la comunidad espera que ambos agresores sean judicializados luego de golpear brutalmente a los animales que serán puestos en adopción.