Quedó en libertad hombre que golpeó brutalmente un perrito; deberá ser judicializado en Bolívar

El caso de maltrato animal que causó indignación nacional por un video que registra una brutal golpiza por parte de un hombre a un canino, que se robó un trozo de carne, sigue sin tener justicia.

Según revelaron las autoridades en Antioquia, Fernando Alonso Oviedo fue dejado en libertad pues el caso se registró en la vereda Regencia del municipio Montecristo, en Bolívar el pasado 3 de noviembre, por lo que corresponde a la Fiscalía de ese departamento adelantar la investigación, imputar los cargos y posteriormente después del proceso judicial, condenarlo por la ley ángel.

"La Fiscalía de Antioquia no podía tener retenido a la persona que afectó el animal y por eso entonces hoy digamos el personaje se encuentra en libertad, y por lo tanto, la recompensa que en su momento ofreció el señor gobernador (por 50 millones de pesos) para la captura de esta persona continúa vigente", indicó al respecto la gerente de Bienestar Animal de la Gobernación, Dionisia Yusti Rivas.

El canino, que obtuvo una incapacidad médico legal de 15 días por las lesiones, que fue entregado por el victimario, sí corresponde al que figura en el video, según señaló el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington, Julio Aguirre, quien desmintió los rumores de que pudo haber injerencia en esta importante informe, para el proceso judicial.



"La Fiscalía podrá dar fe de la colaboración que hemos hecho de manera incansable desde hace varios años con la valoración de cientos, tal vez miles, de animales en todo el país. Esto nos deja a nosotros una responsabilidad gigante frente a los protocolos porque ser la única Unidad Forense Veterinaria tiene, por supuesto, un tema muy alto en materia de calificación científica. Hay varios veededores que han estado muy pendientes del proceso y pueden dar fe efectivamente que la cadena de custodia se hizo a través del mayor, de manera más transparente y el informe fue emitido en el tiempo mínimo posible, sin participación de externos", defendió Aguirre.

Pese a la indignación que ha generado el caso, el hombre aún no cuenta con una orden de captura, según indicó el jefe de carabineros de la Policía Antioquia, mayor German Ramírez.

"No se hace necesario sacar la orden de captura, ya que recogiendo las pruebas como les indicaba, posterior a que se traslade el caso a Bolívar, inmediatamente le van a imputar cargo, la oficina va a ser inmediata, entonces no habría que ubicarlo o generar como esa búsqueda por todo el país", aseguró.

Por lo pronto el animal será dado en adopción y ya tiene varios candidatos en lista, empezando por el departamento de Policía Antioquia, mientras que el agresor se enfrenta a una pena menor por el solo hecho de que este no murió, de entre 20 y 52 meses de prisión según la señalada ley.

El abogado Óscar Santamaría explicó que el caso de maltrato animal está bajo la jurisdicción de la Fiscalía del lugar donde ocurrieron los hechos, y que, si el agresor fuera capturado, el juez de esa misma zona sería el encargado de judicializarlo. Señaló que el delito que se le imputaría es maltrato animal, contemplado en el Código Penal (Ley 599 de 2000). Aunque es un delito, aclaró que no se considera de los más graves y, en su criterio, no da lugar a medida de aseguramiento, ya que no se cumplen los fines establecidos en los artículos 306 y siguientes de la Ley 906 de 2004.