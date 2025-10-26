Aberrantes casos de maltrato contra animales en Medellín afectaron 10 perros: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de que el Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal realizara las investigaciones correspondientes, logró la judicialización de tres personas involucradas en dos hechos que atentaron contra la integridad de 10 perros. El primer hecho ocurrió el 30 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Popular.

Según la información entregada por el ente acusador, Daniela Montes y Luis Fernando Galvis realizaron un proceso quirúrgico a Aquiles, un rottweiler que se había atragantado con una pepa de mango. Al parecer, la operación no contó con los protocolos médicos ni con las medidas sanitarias necesarias.

La fiscal del caso imputó a ambas personas por el delito de maltrato animal, ya que las omisiones en diferentes protocolos médicos generaron un cuadro infeccioso en Aquiles que terminó falleciendo días después del procedimiento.

veterinario cuidando perro Foto: Pexeles

"Al practicar una cirugía conjunta y simultánea sin que ambos sustentaran las calidades y conocimientos para ello, lo cual es un delito. Y que usted, Luis Fernando Galvis Blanco, se atribuyó la calidad de veterinario sin tenerla, lo cual también es un delito", detalló el ente acusador.



Pero no fue el único caso reportado por la Fiscalía General de la Nación, ya que en el barrio Sinaí de la capital de Antioquia se encontraron cuatro perros adultos y cinco cachorros que estaban en precarias condiciones corporales y permanecían en un ambiente insalubre.

Los animales fueron recuperados y trasladados hasta un centro especializado de rehabilitación, mientras que María Esneda Alzate, dueña de los perros, fue imputada por el delito de maltrato animal.