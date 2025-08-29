Maltrato animal en Medellín: un perro murió y otro está grave al ser amarrados en una terraza

No paran los casos de maltrato animal en Medellín: un perro murió amarrado en una terraza y otro tuvo que ser trasladado a un centro de bienestar animal.

Las autoridades ya aperturaron un proceso investigativo para esclarecer lo sucedido y capturar al responsable lo más pronto posible.

Las autoridades intervinieron una vivienda ubicada en el barrio La Floresta de Medellín, donde se encontraban dos perros en presunta condiciones de vulnerabilidad.

En el lugar, los uniformados se encontraron a un pastor alemán y un rottweiler, ambos amarrados a una baranda en la terraza del inmueble, expuestos al sol y a la lluvia.

https://x.com/BLUAntioquia/status/1961408897584857255

Lamentablemente, el perro de raza rottweiler fue hallado sin signos vitales.

Publicidad

Como medida preventiva, las autoridades trasladaron al pastor alemán a un centro de bienestar animal para recibir atención especializada, mientras que el cuerpo del rottweiler quedó bajo disposición de expertos forenses con el fin de adelantar los análisis correspondientes y determinar cuáles eran las críticas condiciones en las que se encontraba el perro.

La capitán Stefany Rodríguez, subcomandante del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que los resultados serán remitidos al Grupo Especial Para la Lucha Contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, entidad que asumió la investigación con el fin de lograr la captura del responsable lo más pronto posible.

“Y por su parte, el cuerpo del Rottweiler fue dejado a disposición de estudios forenses para aportar los resultados al grupo Helma de la Fiscalía General de la Nación. Es importante destacar que se creó noticia criminal para realizar el proceso de investigación en contra del responsable de las dos mascotas”, dijo.

Publicidad

Vale la pena recalcar que la Policía aperturó un proceso judicial, con el propósito de esclarecer las circunstancias de este hecho y garantizar que haya consecuencias penales frente a estos actos de maltrato animal.

Es de anotar que esta no es la primera vez que las autoridades en Medellín intervienen en un caso de este tipo, pues hace tan solo una semana, cinco perritos que estaban en condiciones inadecuadas, sin comida, ni agua, en una terraza ubicada en el barrio Manrique, también fueron rescatados.