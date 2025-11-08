Se entregó hombre que agredió a un perro en Antioquia

Tras varios días de búsqueda y una recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia, se presentó ante las autoridades el hombre señalado de atacar con sevicia y crueldad a un perrito en ese departamento, un hecho que causó indignación nacional.

Las autoridades hicieron el anuncio en la madrugada y confirmaron que el sujeto llegó acompañado de un perro, el cual deberá ser evaluado por veterinarios para determinar si corresponde al mismo animal que aparece en el video que se hizo viral en redes sociales.

La Gobernación de Antioquia dispuso un equipo de veterinarios y de la Policía Ambiental para acompañar todo el procedimiento.

Ahora será la Fiscalía, junto con la Policía Nacional, la encargada de esclarecer los hechos y avanzar en la investigación.



El gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la presión ciudadana fue determinante para que el señalado agresor se entregara, reiterando que este caso evidencia una sociedad cada vez más vigilante y consciente frente al maltrato animal.

“Hemos estado muy atentos sobre este hecho tan lamentable. No sabe uno qué le pasa por la cabeza a un sujeto de estos que, con tanta crueldad y sevicia, maltrata a un animal”, puntualizó.

Según información suministrada por el propio individuo a los uniformados, los hechos habrían ocurrido en el municipio de Bolívar el pasado 3 de noviembre.

De acuerdo con la Ley Ángel, el responsable podría enfrentar penas de 32 a 56 meses de prisión, además de multas de hasta 60 salarios mínimos. Si se confirma la muerte del animal y se verifican agravantes como la sevicia o la exposición pública, la pena podría llegar hasta 98 meses de cárcel.