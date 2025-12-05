Dejan en libertad a sicarios capturados con arma ‘mata policías’ en hotel de Bogotá: venían de Cali

Dos hombres capturados en flagrancia con armas de fuego de alta capacidad y munición restringida quedaron en libertad tras una decisión judicial adoptada horas después de su detencion. El caso ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre de 2025 en el Hotel Kafir, en el barrio El Recuerdo, localidad de Teusaquillo.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá, unidades del grupo de Turismo realizaban labores de inspección en hoteles de la zona cuando detectaron a dos personas en actitud evasiva dentro de la habitación 322. Los hombres evitaron identificarse y, desde el área de ingreso, los policías vieron un proveedor de arma de fuego sobre una de las camas.

Durante la verificación del lugar, los policías hallaron dos armas ocultas dentro de una lámpara desprendida, una pistola FN Five-Seven calibre 5.7x28, con un proveedor cargado con 30 cartuchos, conocida como ‘mata policías’ porque su munición fue diseñada originalmente para penetrar chalecos antibalas de nivel básico e intermedio, los mismos que utilizan la mayoría de policías en servicio. También se les encontró una pistola Glock 19 calibre 9 mm, con un proveedor con 20 cartuchos, un proveedor adicional con 30 cartuchos calibre 9 mm y un proveedor adicional con munición calibre 5.7x28.

La munición 5.7x28 es considerada de alta penetración y está sujeta a restricciones internacionales, incluidas observaciones de la ONU sobre su circulación. Este mismo tipo de arma y cartucho fue utilizado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, hecho que activó las alertas de las autoridades por su potencial letal y su uso común en estructuras criminales.



Los capturados, ambos naturales de Cali, no presentaron permisos de porte o tenencia, por lo que se les informaron sus derechos y fueron trasladados a la URI para su judicialización. A pesar de la incautación en flagrancia, del tipo de armamento y de que portaban munición prohibida, un juez ordenó su liberación después de la audiencia inicial.