Juez deja libre a criminal capturado robando celulares en Bogotá: tiene antecedentes por homicidio

Juez deja libre a criminal capturado robando celulares en Bogotá: tiene antecedentes por homicidio

El hombre, de 44 años, fue sorprendido en flagrancia dentro de una empresa en San Felipe. A pesar de su extenso prontuario, un juez lo dejó en libertad horas después.

