Capturaron en Urabá a cabecilla financiero del Clan del Golfo: se había fugado hace seis años

Las autoridades en el Urabá antioqueño pudieron anunciar la captura de Carlos Mario Beltrán Araujo, alias 'Junior', luego de seis años de labores investigativas que permitieron ubicar al hombre, vinculado al Clan del Golfo, en el municipio de Turbo en donde fue detenido en las últimas horas.

Según mencionó la Policía Urabá a alias 'Junior' se le seguía la pista desde el 2019 luego de el hombre fuera señalado de manejar las finanzas de la subestructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, no obstante, no se pudo dar con su paradero pese a las labores adelantadas por las autoridades respectivas.

Pero no solamente era buscado por su cercanía con los recursos del Clan del Golfo, sino que también estaba involucrado en el homicidio de dos policías en el 2019, en hechos ocurridos en el municipio de Turbo en donde fue capturado Beltrán Araujo tras seis años de arduas investigaciones.

Además, destacaron desde la Policía Urabá que nunca se cesó la búsqueda de alias 'Junior' sobretodo por la muerte de los uniformados que se dio en medio de un operativo del Gaula y la Sipol contra el hombre que fue cubierto por su cuerpo de seguridad para que pudiera huir y en esa acción fueron asesinados los dos policías.



Hay que destacar que la captura de Carlos Mario Beltrán Araujo se dio por una orden judicial que había en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.