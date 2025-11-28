En vivo
Santanderes  / Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

Alias ‘Chuler’ y ‘Jincho’ harían parte de una estructura criminal encargada de intimidar y extorsionar a comerciantes, transportadores y pobladores de Yondó y Barrancabermeja

