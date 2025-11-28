Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en el Magdalena Medio

En una operación conjunta realizada en límites entre Santander y Antioquia, tropas de la Quinta Brigada del Ejército capturaron a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo, señalados de participar en varios homicidios, extorsiones y recientes hechos violentos ocurridos en Yondó y Barrancabermeja.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Chuler’ y ‘Jincho’, se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por las autoridades. De acuerdo con el reporte militar, en su poder les fueron hallados un revólver y una libreta que contenía apuntes de presuntas víctimas extorsionadas en la región.

El coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, aseguró que los dos hombres serían responsables de varias acciones violentas que han incrementado la zozobra entre los habitantes del Magdalena Medio.

“Estos dos integrantes del Clan del Golfo estaban desarrollando inteligencia delictiva para ejecutar homicidios contra personas que, al parecer, serían integrantes del grupo armado ELN. Esto venía generando intranquilidad y temor en los habitantes de ese sector”, señaló el oficial.



Según información de las autoridades, alias ‘Chuler’ y ‘Jincho’ harían parte de una estructura criminal encargada de intimidar y extorsionar a comerciantes, transportadores y pobladores de Yondó y Barrancabermeja, con el propósito de mantener el control territorial en zonas estratégicas para el tráfico ilegal.

Tras ser presentados ante un juez de control de garantías, ambos hombres fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por los delitos de homicidio, fabricación y porte ilegal de armas, y extorsión.