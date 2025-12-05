En vivo
Disidencias usan diálogos de paz para reforzar control en sur de Colombia

En Putumayo, región fronteriza con Perú y Ecuador, organizaciones armadas están usando el contexto de las conversaciones de paz con el Gobierno para consolidar su control territorial. Líderes y habitantes indígenas han denunciado serios abusos en su contra.

Grupos armados ilegales en Colombia
Foto: referencia, AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

