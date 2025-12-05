En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno Petro acusa de “sabotaje” a EE. UU. por impedir ingreso a espacio aéreo venezolano

Gobierno Petro acusa de “sabotaje” a EE. UU. por impedir ingreso a espacio aéreo venezolano

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, denunció un "sabotaje" de EE. UU. para impedir el ingreso de aviones al espacio aéreo venezolano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad