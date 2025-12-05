Hallan a mujer muerta en un carro de supermercado; video revela al hombre que lo empujaba

Gran conmoción se vive en São Paulo, Brasil tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido abandonado dentro de un carro de supermercado, cuidadosamente envuelto en una bolsa plástica y una sábana. El caso salió a la luz en la madrugada del pasado 2 de diciembre, cuando un residente del sector, que buscaba a un hombre señalado de robar bicicletas, terminó encontrando una escena macabra.

De acuerdo con las autoridades, el individuo que empujaba el carro fue identificado como Erick Pereira dos Santos, conocido entre los vecinos por el apodo de 'Cicatriz', debido a dos marcas visibles en su rostro. El residente que lo estaba siguiendo decidió grabar parte del recorrido con cámaras de seguridad después de notar su comportamiento sospechoso.

El video que reveló todo

En las imágenes se observa a Pereira dos Santos desplazándose por una calle desolada mientras empuja el carrito con evidente esfuerzo. Cuando el residente se acercó, el sospechoso se percató de que estaba siendo observado y huyó, dejando caer el carro en plena vía.

El residente, quien lo seguía en un intento por recuperar las bicicletas robadas, se acercó al carrito creyendo que allí podría encontrarlas. Sin embargo, al levantar la bolsa plástica encontró algo completamente distinto: el cuerpo de una mujer envuelto cuidadosamente. El hallazgo lo dejó en shock. La víctima fue posteriormente identificada como Angélica Alves Camargo, de 43 años.



Vecinos de la zona aseguraron haber visto a “Cicatriz” dos días antes en compañía de dos mujeres, una de ellas la víctima identificada, quien era rubia. Aunque las autoridades aún no han determinado si Pereira dos Santos es el autor del homicidio, sí es considerado el principal sospechoso por la ocultación del cadáver, ya que fue registrado trasladando el cuerpo por la vía pública.

La Policía Civil de São Paulo continúa investigando los hechos para establecer cómo murió la mujer, en qué circunstancias ocurrió el crimen y cuál fue la participación exacta del hombre captado en el video.