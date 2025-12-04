En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Murió hombre tras golpearse con una barra en pleno gimnasio: quedó en video

Murió hombre tras golpearse con una barra en pleno gimnasio: quedó en video

En las imágenes se observa que el hombre levanta la barra repetidamente mientras permanece acostado, hasta que pierde el control del peso y se golpea con fuerza en el pecho.

