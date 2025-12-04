Murió hombre tras golpearse con una barra en pleno gimnasio: quedó en video

En Brasil, un trágico accidente en un gimnasio quedó registrado en las cámaras de seguridad y generó conmoción en redes sociales. El hecho ocurrió el pasado 1 de diciembre y tuvo como víctima a un hombre de 55 años que entrenaba sin supervisión profesional.

La víctima fue identificada como Ronald José Salvador Montenegro, quien se encontraba realizando un ejercicio de press de banca en el gimnasio Olinda. En las imágenes se observa que el hombre levanta la barra repetidamente mientras permanece acostado, hasta que pierde el control del peso y se golpea con fuerza en el pecho.

Según el video, tras recibir el impacto, Montenegro logra incorporarse por unos segundos, pero posteriormente se desploma mientras se toma el pecho. Otros usuarios del gimnasio alertaron al personal, y paramédicos acudieron de inmediato al lugar.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el sitio. Familiares del hombre señalaron a medios locales que Montenegro entrenaba sin acompañamiento ni supervisión de un profesional, situación que, según ellos, pudo haber contribuido al riesgo del ejercicio y a la falta de asistencia oportuna en el momento del accidente.



“Es increíblemente estúpido hacer ese agarre sin el pulgar... casi no cambia nada... y solo termina arruinando las cosas para la gente”, “Moriré sin entender por qué alguien elegiría ese agarre suicida en un dispositivo como ese sin foco. No es que un foco haga milagros”, “No soy experto en el tema, pero ¿no hay barras con cierre de seguridad o algo similar para evitar que la barra caiga sobre alguien? Si no existen, deberían”, son varios de los comentarios que se leen en el video.